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ЗМІ: Байден готує санкції проти російського нафтового експорту

Крок, на який адміністрація чинного президента довго не наважувалася.

ЗМІ: Байден готує санкції проти російського нафтового експорту

Агенція Bloomberg повідомляє про намір адміністрації президента США Джо Байдена запровадити жорсткі санкції проти російського нафтового бізнесу для того, щоб послабити Кремль перед початком каденції Дональда Трампа.

Як стверджують журналісти, раніше демократи не наважувалися на радикальні кроки щодо експорту російської нафти через побоювання, що це призведе до підвищення цін на пальне та, відповідно, падіння передвиборчого рейтингу. Проте зараз, після поразки Камали Гарріс та зниження цін на нафту на тлі очікувань від повернення Трампа до Білого дому, Байден готовий вдатися до більш рішучих санкцій.

Очікується, що нові обмеження будуть нагадувати ті, які запроваджені проти іранської нафти. США також планують вдарити по російському тіньовому флоту, який транспортує нафтопродукти. Рішень варто очікувати вже у найближчі тижні.

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