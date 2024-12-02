LB.ua запрошує підписників на зустріч із редакцією

Запрошуємо вас, друзі!

На зустрічі ви познайомитеся з нашою командою, дізнаєтеся більше про роботу редакції, зможете поділитися своїми ідеями та пропозиціями щодо контенту та розвитку LB.ua, обговорити важливі для вас теми. Будуть й історії з залаштунків медійної роботи.

Думки та пропозиції друзів LB.ua надзвичайно важливі для нас - ми віримо, що спільна розмова допоможе нам стати кращими.

Ми вдячні усім, хто підтримує нас у ці складні часи, адже завдяки вашій підтримці ми можемо працювати і розвивати незалежну журналістику.

Долучитися до спільноти друзів LB.ua і отримати запрошення на зустріч можна за посиланням.