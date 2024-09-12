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Тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні, - ЗМІ

Зараз українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі.

Тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні, - ЗМІ
Винищувачі F-16
Фото: ОПУ

Кілька днів тому українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що зараз українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні. 

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Українці навчатимуться на винищувачах F-16, які були передані Нідерландами для навчального центру. На борт румунських літаків українці не підніматимуться.

Оскільки в середньому навчання пілотів на F 16 триває 6 місяців, очікується, що пілоти повернуться в Україну на початку 2025 року.

  • Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в Румунії проходить підготовку на F-16 група українських пілотів.
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