Тренувальні польоти українських пілотів F-16 в Румунії розпочнуться в жовтні, - ЗМІ

Зараз українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі.

Кілька днів тому українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що зараз українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.

Українці навчатимуться на винищувачах F-16, які були передані Нідерландами для навчального центру. На борт румунських літаків українці не підніматимуться.

Оскільки в середньому навчання пілотів на F 16 триває 6 місяців, очікується, що пілоти повернуться в Україну на початку 2025 року.