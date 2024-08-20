У Запорізькій області армія РФ влучила у кафе, троє дітей поранені, — ОВА

Внаслідок удару армії РФ по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області поранень зазнали троє дітей. Відомо, що одна дитина у важкому стані.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що окупанти влучили у дитяче кафе.
- Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини і щонайменше 1487 дітей поранили.