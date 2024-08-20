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У Запорізькій області армія РФ влучила у кафе, троє дітей поранені, — ОВА

Одна дитина у важкому стані.

У Запорізькій області армія РФ влучила у кафе, троє дітей поранені, — ОВА
Фото: Facebook/Aris Messinis

Внаслідок удару армії РФ по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області поранень зазнали троє дітей. Відомо, що одна дитина у важкому стані. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що окупанти влучили у  дитяче кафе. 

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