Кремль продовжує знищення української ідентичності, репресії та поширення пропаганди на окупованих землях України

З початком повномасштабного вторгнення та захоплення частини територій України, окупаційні російські адміністрації почали впроваджувати політику деструктивного впливу на ТОТ сходу та півдня.

Про це повідомляє Ценр національного спротиву.

Такі заходи спрямовані на зміну національної ідентичності, знищення української культури, мови та історичної пам’яті а також на економічне та соціальне виснаження регіонів.

У ЦНС зазначають, що найголовнішим завданням для окупантів є знищення української ідентичності та культури. "“Культурний” вплив – це є один з основних напрямів деструктивної політики".

"Російська окупаційна влада запроваджує примусову русифікацію, забороняючи українську мову в освітніх закладах, замінюючи її російською. Проводяться заходи щодо ліквідації українських культурних інституцій, зокрема бібліотек, музеїв, культурних центрів а також переписування підручників, в яких історія України спотворюється або трактується у вигідному для ворога порядку", — пишуть у спротиві.

Також окупанти вдаються до репресій та залякувань місцевого населення. Росіяни використовують методи залякування та репресій проти місцевого населення, яке підтримує Україну та допомагає Силам оборони України.

"Масово проводяться арешти активістів, волонтерів, представників місцевих органів влади та осіб, які висловлюють незгоду з окупаційним режимом. За будь-які прояви українського патріотизму, такі як використання національної символіки або участь у проукраїнських акціях, громадяни можуть піддаватися арештам, тиску та фізичному насильству", — ідеться у повідомленні ЦНС.

На ТОТ України ворог активно поширює пропаганду Кремля та проводить інформаційні кампанії.

"Російська окупаційна влада активно веде інформаційну війну на тимчасово окупованих територіях. Використовуючи підконтрольні ЗМІ та створюючи нові, кремль поширює пропаганду, яка спотворює реальну картину подій, нав’язує проросійські наративи, демонізує українську владу та західні країни. Окрім цього блокуються українські інформаційні ресурси, що значно ускладнює доступ населення до об’єктивної інформації з офіційних джерел", — додають у відомстві.

Ще одним методом деструктивного впливу є економічне виснаження. Кремлівські посіпаки систематично руйнують економічний потенціал окупованих регіонів України, що веде до їхнього повного виснаження.

"Вивезення промислового обладнання, сировини та інших ресурсів до росії, руйнування інфраструктури та позбавлення можливості вести підприємницьку діяльність призводять до занепаду локальної економіки. Внаслідок цього зростає безробіття, бідність та соціальна напруженість, а отже й залежність місцевого населення від окупаційної адміністрації", — ідеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Також, окупанти проводять примусове переселення для забезпечення демографічної політики. Тобто російська окупаційна влада примушує до переселення мешканців окупованих територій на територію росії, а їх замінює росіянами. Це сприяє демографічним змінам, які мають на меті зміну етнічного складу регіону та посилення контролю над ним.

"Зазначимо, що захоплення росією українських територій супроводжується широкомасштабними заходами деструктивного впливу, спрямованими на знищення української національної ідентичності, виснаження економічного та соціального потенціалу регіонів та нав’язування проросійських наративів та ідентичності", — підкреслюють у ЦНС.