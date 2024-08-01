МОЗ звернулося до правоохоронних органів щодо перевірки тендеру на ремонт "Охматдиту" (доповнено)

Глава МОЗ проведе зустріч в "Охматдиті" 2 серпня, де відповість на всі запитання.

Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок тендеру на ремонт корпусу лікарні "Охматдит", який постраждав від російської ракетної атаки у липні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За інформацією глави МОЗ, робочій групі НДСЛ "Охматдит" за результатами аналізу, рекомендували обрати переможцем Конкурсу ТОВ "Буд-технолоджі". Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

"Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий", — наголосив Ляшко.

Водночас, очільник МОЗ анонсував зустріч в "Охматдиті" 2 серпня о 14:00, де Віктор Ляшко зможе відповісти на всі питання щодо тендеру.

Він також додав, що від моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт, аби інформувати людей, на що витрачаються зібрані їх зусиллями гроші.

"Я особисто і моя команда робить все, аби процес був абсолютно прозорий", — запевнив Ляшко.

Водночас, "Благодійний фонд "Охматдит" у мережі Facebook опублікував заяву, де заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу.

"Зараз ми готуємо розгорнутий звіт щодо проведеного конкурсного відбору та компаній, які брали участь у тендері на майданчику SmartTender. Процедура тендеру була відкрита, тобто в ньому могли взяти участь будь-які компанії. Користуючись нагодою, дякуємо SmartTender за надання фонду безоплатного доступу для розміщення закупівлі та безоплатної можливості брати участь у торгах для учасників, що допомогло залучити більше підприємств для надання якісних послуг за вигідними для НДСЛ "Охматдиту" цінами", — ідеться у заяві.

Зазначається, що всі протоколи з висновками від Фонду та НДСЛ "Охматдит" буде надано на ознайомлення громадськості "для контролю за прозорістю та доброчесністю проведення конкурсного відбору та витрачання коштів, які було зібрано після 8 липня 2024 року".

Згідно розслідування "Наших грошей", для відбудови пошкодженого росіянами корпусу дитячої лікарні "Охматдит" обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. ТОВ "Буд-технолоджі", яку "Благодійний фонд "Охматдит"" обрав переможцем закупівлі, запропонувала виконати роботи за 307 млн гривень.