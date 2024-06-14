Росія атакує Україну крилатими ракетами та БПЛА (доповнюється)

Ту-95 МС здійснили пуски, у багатьох регіонах тривала тривога через "шахеди".

Борти стратегічної авіації ворога здійснили пуски крилатих ракет X-101. У багатьох регіонах України лунає тривога, очікується поява засобів ураження в нашому повітряному просторі.

Раніше цієї ночі на пускові рубежі також вийшли бомбардувальники Ту-22 М3, проте ракет не було зафіксовано. Ймовірно, відбувалося навчання та імітація пусків.

Військово-морські сили повідомляли про наявність в акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносіїв росіян, здатних здійснити пуск до 24 "Калібрів".

Ще до опівночі на території України було зафіксовано рух безпілотників типу "Шахед", загроза від них триває.

У Запоріжжі лунали вибухи через використання ворогом балістики, попередньо ракет "Іскандер".

Доповнення 3:19 : ракети з Чернігівщини на Київщину.

Доповнення 3:42 : ракети на Вінниччину та Хмельниччину.

Доповнення 3:48 : небезпека для Старокостянтинова, працює ППО.

Доповнення 4:07 : ракети в напрямку Хмельницького та Рівного.