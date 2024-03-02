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В Одесі через атаку "шахедів" є постраждалі та руйнування будинків

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

В Одесі через атаку "шахедів" є постраждалі та руйнування будинків
Робота ППО проти дронів
Фото: EPA/UPG

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на сторінці у Telegram повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки із застосуванням ударних дронів в Одесі постраждало щонайменше чотири людини, серед яких одна дитина.

За словами посадовця, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, інформація щодо травмованих уточнюється.

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