В Одесі через атаку "шахедів" є постраждалі та руйнування будинків

Окупанти знову поцілили у житлові квартали.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на сторінці у Telegram повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки із застосуванням ударних дронів в Одесі постраждало щонайменше чотири людини, серед яких одна дитина.

За словами посадовця, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, інформація щодо травмованих уточнюється.