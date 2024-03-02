В Одесі через атаку "шахедів" є постраждалі та руйнування будинків

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер на сторінці у Telegram повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки із застосуванням ударних дронів в Одесі постраждало щонайменше чотири людини, серед яких одна дитина.
За словами посадовця, "шахеди" пошкодили житлові багатоповерхові будинки. На місці влучань працюють відповідні служби, інформація щодо травмованих уточнюється.
- Наприкінці лютого ворог атакував Одесу безпілотниками, тоді минулося без постраждалих, була пошкоджена електромережа.
- Внаслідок атаки, яка сталася за тиждень до того, в Одесі загинуло чотири особи.