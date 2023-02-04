Джерела українських ЗМІ повідомляють, що мова йде про позбавлення громадянства України низки колишніх топчиновників, зокрема: ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва; ексглави МВС Віталія Захарченка; ексміністра освіти Дмитра Табачника; ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка; ексглави СБУ Олександра Якименка.

Президент Володимир Зеленський підписав документи щодо осіб, у яких виявили наявність російського громадянства.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

“Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства”, - сказав президент.

Він зазначив, що завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО.

Також він повідомив, що йде робота по синхронізації санкційних рішень з юрисдикціями партнерів. Президент наголосив, що вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів.

ОНОВЛЕНО. За даними джерел видання "Бабель", мова йде про позбавлення громадянства України низки колишніх топчиновників, зокрема:

ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва;

ексглави МВС Віталія Захарченка;

ексміністра освіти Дмитра Табачника;

ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка;

ексглави СБУ Олександра Якименка.

Нагадаємо, 10 січня президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України. Всі вони нині перебувають за межами держави. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат Кузьмін. Верховна Рада збирається позбавити їх депутатських мандатів уже на найближчому засіданні.

Раніше президент призупинив громадянства низки священиків УПЦ МП. Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також — вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.