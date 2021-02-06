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За добу в Україні ковідом захворіли ще 4 310 осіб

Летальних випадків – 129.

За минулу добу, 5 лютого в Україні було зафіксовано 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 884 особи, летальних випадків – 129, одужало 7 158 осіб.

За добу здійснено 41 410 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 241 479 осіб, одужало 1 070 749 осіб, летальних випадків – 23 516 і проведено 6 376 032 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька європейських країн погодилися на перепродаж Україні частини надлишків вакцини від COVID-19.

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