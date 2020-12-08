"Біолек" спростував інформацію про "випуск російської вакцини" від коронавірусу

У компанії кажуть, що не виробляють будь-яких вакцин проти коронавірусу.

Харківська компанія "Біолек" офіційно спростувала інформацію про освоєння нею технології виробництва російської вакцини від коронавірусу Sputnik V на території України.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

"АТ "Біолек", як національний виробник вакцин, технічно здатне здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але тільки при наявності його державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолек" не підписувала жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій щодо виробництва вакцини Sputnik V, або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії", - сказано у повідомленні.

В компанії наголошують, що здійснюють свою діяльність виключно у відповідності з діючим законодавством України, яке передбачає, що виробництво будь-якого лікарського засобу можливе тільки за умови його державної реєстрації.

Нагадаємо, раніше російським фондом прямих інвестицій було оприлюднено заяву про можливість технологічного трансферу та запуску в Україні так званої російської вакцини.

У заяві Фонду прямих інвестицій йшлося, що сьогодні його генеральний директор та директор Національного дослідного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії разом з головою політради партії ОПЗЖ, кумом президента РФ Віктором Медведчуком обговорювали запуск виробництва препарату на території України.

При цьому заявлялося, що РФ готова виробляти в Україні "вакцину" та подати документи для її реєстрації. Зазначалося, що "випуск готової форми вакцин на території України налагодила фармацевтична компанія "Біолек", проте не вказується, що мова йде саме про "Супутник", а не про інші вакцини.

На сайті "Біолек" зазначається, що це підприємство виробляє вакцини, зокрема, від дифтерії.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомив, що МОЗ нічого не відомо про можливість випуску "російської вакцини від коронавірусу Sputnik V "на території України.