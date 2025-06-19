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​ВАКС узяв під варту бізнесмена, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на закупівлі медобладнання для Інституту раку

Його заарештували з альтернативою застави в розмірі 200 млн грн.

​ВАКС узяв під варту бізнесмена, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на закупівлі медобладнання для Інституту раку
Фото: Скриншот відео

Вищий антикорупційний суд узяв під варту бізнесмена Германа Фісталя, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов частково задовольнив клопотання прокурора САП та взяв під варту підприємця з альтернативою застави в розмірі 200 млн грн.

В разі внесення застави, Фісталь повинен буде:

  • прибувати за викликом до суду, прокурора, детектива та суду;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не відлучатись без дозволу з Київської області;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.

Прокурор просив застосувати до Фісталя заставу в розмірі понад 1 млрд грн.

 У 2020 році на базі Інституту раку вирішили створити лікарню для онкохворих. На це в бюджет було закладено 1,5 млрд грн, з них 700 млн – на медобладнання. За версією слідства, Фісталь залучив службових осіб Інституту раку та залучив підконтрольні фірми, щоб стати основним постачальником великого медичного обладнання для Інституту.

Крім Фісталя підозрюваними в цій справі є: колишній в.о. директора Інституту раку, депутат Дніпропетровської обласної ради – Андрій Шипко; "права рука" Фісталя – Чулуп; підлеглий Фісталя – Василенко та секретар тендерного комітету – Дмитро Каліущенко. 

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