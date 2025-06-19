​ВАКС узяв під варту бізнесмена, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на закупівлі медобладнання для Інституту раку

Вищий антикорупційний суд узяв під варту бізнесмена Германа Фісталя, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов частково задовольнив клопотання прокурора САП та взяв під варту підприємця з альтернативою застави в розмірі 200 млн грн.
В разі внесення застави, Фісталь повинен буде:
- прибувати за викликом до суду, прокурора, детектива та суду;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- не відлучатись без дозволу з Київської області;
- утримуватися від спілкування з низкою осіб;
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- носити електронний браслет.
Прокурор просив застосувати до Фісталя заставу в розмірі понад 1 млрд грн.
У 2020 році на базі Інституту раку вирішили створити лікарню для онкохворих. На це в бюджет було закладено 1,5 млрд грн, з них 700 млн – на медобладнання. За версією слідства, Фісталь залучив службових осіб Інституту раку та залучив підконтрольні фірми, щоб стати основним постачальником великого медичного обладнання для Інституту.
Крім Фісталя підозрюваними в цій справі є: колишній в.о. директора Інституту раку, депутат Дніпропетровської обласної ради – Андрій Шипко; "права рука" Фісталя – Чулуп; підлеглий Фісталя – Василенко та секретар тендерного комітету – Дмитро Каліущенко.