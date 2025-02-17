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Післяопераційна смертність та закупівля ліків: пацієнт зможе обрати медзаклад за рейтингом, - НСЗУ

Національна служба здоров'я України планує скласти рейтинг показників медзакладів, щоб пацієнт міг вибрати, де йому краще лікуватися.

Післяопераційна смертність та закупівля ліків: пацієнт зможе обрати медзаклад за рейтингом, - НСЗУ

Пацієнт зокрема зможе бачити, які показники післяопераційної смертності має медзаклад, та де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

За словами Гусак, навчитися шукати медзаклади за рейтингом можна буде на новому сайті НСЗУ, який робили спільно з пацієнтськими організаціями.

“Це не тільки про скарги, а про комплексні показники. Наприклад, де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів”,- додала Наталія Гусак.

Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.

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