Післяопераційна смертність та закупівля ліків: пацієнт зможе обрати медзаклад за рейтингом, - НСЗУ

Національна служба здоров'я України планує скласти рейтинг показників медзакладів, щоб пацієнт міг вибрати, де йому краще лікуватися.

Пацієнт зокрема зможе бачити, які показники післяопераційної смертності має медзаклад, та де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

За словами Гусак, навчитися шукати медзаклади за рейтингом можна буде на новому сайті НСЗУ, який робили спільно з пацієнтськими організаціями.

“Це не тільки про скарги, а про комплексні показники. Наприклад, де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів”,- додала Наталія Гусак.

Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.