Післяопераційна смертність та закупівля ліків: пацієнт зможе обрати медзаклад за рейтингом, - НСЗУ

Пацієнт зокрема зможе бачити, які показники післяопераційної смертності має медзаклад, та де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів.
Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.
За словами Гусак, навчитися шукати медзаклади за рейтингом можна буде на новому сайті НСЗУ, який робили спільно з пацієнтськими організаціями.
“Це не тільки про скарги, а про комплексні показники. Наприклад, де високий відсоток закупівлі лікарських препаратів”,- додала Наталія Гусак.
Повністю інтерв'ю з Наталією Гусак читайте за посиланням.