"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників

Від початку карантину збитки компанії сягнули $60 млн.

МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змушена поступово скоротити 900 співробітників. Причиною є тимчасове призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі МАУ.

"Щомісяця простій авіакомпанії коштує приблизно $14,5 млн обов'язкових витрат, що і сформувало обсяг збитку близько $60 млн за період призупинення діяльності компанії... Простій і суттєве зниження обсягів роботи після відновлення авіасполучення України призводить до вимушеного поступового скорочення майже 900 співробітників МАУ", - розповіли в авіакомпанії.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.

"Дотепер численні запити МАУ до владних структур України залишилися без відповіді", - наголосили в авіакомпанії. Там додали, що на сьогодні важко вважати польоти відновленими, оскільки здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших країн.

За інформацією пресслужби авіаперевізника, нині компанія здійснює лише третину, а то й менше від звичайного ритму польотів.

За підрахунками авіаційного комітету Торгово-промислової палати України, збитки авіагалузі України від коронавірусу в першому кварталі 2020 року становлять 10-15 млрд грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також