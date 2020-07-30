МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змушена поступово скоротити 900 співробітників. Причиною є тимчасове призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі МАУ.

"Щомісяця простій авіакомпанії коштує приблизно $14,5 млн обов'язкових витрат, що і сформувало обсяг збитку близько $60 млн за період призупинення діяльності компанії... Простій і суттєве зниження обсягів роботи після відновлення авіасполучення України призводить до вимушеного поступового скорочення майже 900 співробітників МАУ", - розповіли в авіакомпанії.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.

"Дотепер численні запити МАУ до владних структур України залишилися без відповіді", - наголосили в авіакомпанії. Там додали, що на сьогодні важко вважати польоти відновленими, оскільки здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших країн.

За інформацією пресслужби авіаперевізника, нині компанія здійснює лише третину, а то й менше від звичайного ритму польотів.

За підрахунками авіаційного комітету Торгово-промислової палати України, збитки авіагалузі України від коронавірусу в першому кварталі 2020 року становлять 10-15 млрд грн.