Церемонія проходить зі значними змінами через коронавірус та з міркувань безпеки.

У США стартувала інавгурація 46-го президента США, 78-річного демократа Джо Байдена. Цей захід відрізняється від інавгурацій попередніх президентів передусім кількістю гостей – замість традиційних 200 000 бути присутніми персонально через коронавірусні обмеження можуть тільки кількасот.

Решта можуть слідкувати за церемонією в режимі онлайн по телебаченню та Інтернету.

18:30. Багаторічний друг Байдена-священник проголошує промову.

"Ми, люди різноманітних рас, вірувань, походжень, стилів, ми набагато численніші, ніж тоді, коли Господь слухав наші молитиви під час інавгурації Джорджа Вашингтона. Ми молимося, щоб Господь ниспослав Святий Дух та благословив президента", - проголосив він.

18:25. Голова інавгураційного комітету процитував 20-го президента США Рейгана: "Це будня подія, але це і дивовижна подія". Він подякував правоохоронцям за безпрецендетні заходи безпеки та згадав про напад на Капітолій.

18:18. З'явилися Джо Байден та його дружина Джилл.

18:03. На церемонії з'явився віцепрезидент 45-го президента США Майк Пенс.

17:50. На захід завітали попередні президенти Сполучених Штатів, зокрема Барак Обама, Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший. Дональд Трамп покинув Вашингтон та перебуває у Флориді.

Всі іноземні держави на інавгурації 46-го президента США представлені на рівні послів. Україну представляє посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко.

За п’ять хвилин церемонія інавгураціі Президента Байдена і Віце-президентки Гарріс розпочнеться, щойно з хмар вийшло сонце-добрий знак pic.twitter.com/paSKMngCug — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 20, 2021

На честь людей, які не можуть бути присутніми на заході, поблизу Капітолію встановили 200 000 прапорів. А для вшанування пам'яті померлих від COVID-19 Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс та інші члени команди нового президента запалять свічки.

Фото: EPA/UPG Репетиції інавгурації

Після присяги нові президент та віцепрезидент переходять на інший бік Капітолію, де приймають військовий парад. Традиційно після цього президентський кортеж проїжджає 2,5 км по Пенсильванії-авеню до Білого дому, а в цей час з обох боків вулиці американці вітають нового лідера. Цього ж року через карантинні заходи від обох звичаїв відмовилися – Байден натомість покладатиме вінок на Арлингтонському військовому кладовищі. І тільки після цього 46-ий президент Сполучених Штатів Америки та віцепрезидентка Камала Гарріс повноправно увійдуть у Білий дім. Докладніше про те, як цього разу проходить інавгурація президента США, читайте в матеріалі LB.ua "Инаугурация Байдена. Как это будет".

Нагадаємо, на тлі масових заворушень у Капітолії 6 січня усі 50 штатів США посилили заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента Джо Байдена. Пентагон санкціонував переведення 25 тис. військовослужбовців у Вашингтон – це один із найсуворіших заходів безпеки, які коли-небудь запроваджували в американській столиці. Периметр Капітолію обнесли дротовим парканом, щоб убезпечити учасників інавгурації від ймовірних нападів.

ФБР вже попередило про можливі збройні протести. За прогнозами, може йти мова як про “озброєних повстанців”, так і про “вибухівку у стратегічних точках”.

Співробітники служб безпеки Капітолія також попереджали американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена. ФБР перевіряло версію про фінансування штурму 6 січня Капітолію у Вашингтоні іноземними урядами, організаціями або окремими особами.