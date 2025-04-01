Пост за три мільйони доларів та понад сто – за один поєдинок: десятка найбагатших спортсменів світу

Звісно, порівняно із доходами боксера Олександра Усика їх заробітки можна назвати прямо таки скромними, але й він не знаходиться на вершині у світовому рейтингу. Найбагатші спортсмени світу (за 2024 рік за даними Forbes ) – на Lb.ua.

Свого часу ексфутболіст і володар «Золотого м’яча» Олег Блохін розповідав, що не отримав нічого за виграш найпрестижнішої індивідуальної футбольної премії у 1975 році. Зараз це виглядає дивно, але тоді це було цілком закономірно, позаяк спорт у світі лише набирав обертів. За 50 років ситуація істотно змінилася. За даними з відкритих джерел, українські футболісти основного складу тільки за контрактом отримують від одного/двох мільйонів гривень на рік у «Динамо» й «Шахтарі». У футболістів інших клубів апетити менші, але жити можна, як то кажуть.

10. Джон Рам, гольф

Ні для кого не секрет, що гольф – це вид спорту для багатих. 47-й президент США Дональд Трамп не дасть збрехати. Він придбав низку гольф-клубів, сам активно грає та навіть практикує приймати іноземні делегації в одному зі своїх комплексів. Гольф також полюбляють Андрій Шевченко, Джон Террі, Гарет Бейл (як без нього) й інші. Однак, між ними й Джоном Рамом є велика різниця. Вони грають, бо вистачає грошей, а він сколотив статки завдяки якісним виступам.

Рам – винятковий гравець, який доводить, що не отримує гроші за дарма. Зможете одним ударом забити м’яча у лунку з відскоком від озера? Тоді 105,8 мільйона доларів на рік ваші.

9. Кіліан Мбаппе, футбол

Його ім’я знає кожен школяр у світі, який цікавиться футболом. Зараз француз – гравець мадридського «Реалу», уже встиг наколотити 33 голи у всіх матчах у складі «вершкових». Минулого сезону він виступав за ПСЖ, столичну команду з Франції.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

Масштаб його особистості можна зрозуміти на одному прикладі. У самому розпалі трансферної кампанії залишитися у паризькій команді його вмовляв сам Еммануель Макрон. Президент Франції розумів, що такий футболіст – це перш за все бренд, а вже потім титули. Тому він й отримував 72 мільйони гривень на рік до виплати податків. Додайте ще бонуси, преміальні й спонсорські кошти та отримаєте 110 мільйонів євро. Власне, саме стільки заробив Мбаппе у 2024 році.

8. Карім Бензема, футбол

Він може похизуватися перед земляком Кіліаном Мбаппе не лише «Золотим м’ячем», а й більшою зарплатнею. Спочатку він 14 років працював на своє ім’я у мадридському «Реалі», а потім перебрався до «Аль-Іттіхаду». Його трансфер став одним з багатьох у лігу Саудівської Аравії. Такий собі шлях із варяг у греки для футболістів.

Фото: EPA/UPG Карім Бензема

Бензема не був першопрохідцем (про нього – далі), але на безбідне життя заробляє. У 2024 році отримав 116 мільйонів доларів.

7. Олександр Усик, бокс

Так, все правильно. Він йде на чільному сьомому місці рейтингу. Однак, порівняно з іншими, його виступ можна побачити лише одного разу (два – максимум) на рік. Так і сталося у 2024 році.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик під час медіадня в Ер-Ріяді

Тоді, 18 травня, українець Олександр Усик вийшов на бій проти британця Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. За організацію бою в Саудівській Аравії (не дивно, так?) взявся Туркі Аль-Шейх, голова Генерального правління Саудівської Аравії з питань розваг. Враховуючи статус боксерів та бою, за підсумками якого мали визначити ім’я нового короля дивізіону, вдалося домогтися мільйонних переглядів. І, як наслідок, мільйонних контрактів.

Як ви пам’ятаєте, українець тоді вийшов на бій в образі гетьмана та у такому ж красивому стилі здобув перемогу. Після 12 раундів по 3 хвилини Усик увійшов в історію, ставши першим абсолютним чемпіоном за 25 років, та заробив 122 мільйони доларів.

6. Неймар, футбол

Повертаємося до Саудівської Аравії. Донедавна там виступав бразильський футболіст Неймар. Колись вундеркінд з Бразилії запалював у складі «Барселони», а потім перейшов до ПСЖ. У Франції вінгер не зміг стати кращим гравцем у світі, тому вирішив кинути все й переїхати до Саудівської Аравії.

Фото: EPA/UPG Неймар

Гравець любить покер і комп’ютерні ігри, а ось футбол перестав його цікавити… За рік у складі нової команди він зіграв менш як десять матчів, заліковуючи травми, тому мав час на те, що справді любить. До прикладу, футболіст награв у популярний шутер CS2 понад 11 тисяч (!) годин загалом, тому не сумував у новій команді. Хоча, звісно, це ніщо, порівняно із зарплатнею у футболі. За рік бразилець заробив 133 мільйони доларів.

5. Леброн Джеймс, баскетбол

Король, найкращий баскетболіст в історії, найкращий снайпер НБА… Звісно, без нього у цьому чарті не обійшлося. Леброн – зірка «Лос-Анджелес Лейкерс», який хоч перебуває на фініші своєї кар’єри, але досі є привабливим для бізнесу.

Фото: EPA/UPG Леброн Джеймс

Він має багатомільйонні рекламні контракти, тому вже може грати у власне задоволення. Окрім того, нещодавно баскетболіст здійснив свою мрію і зіграв-таки разом зі своїм сином Бронні на одному майданчику. У 2024 році Леброн заробив 133,2 мільйона доларів.

4. Ліонель Мессі, футбол

Думали, що він буде очолювати рейтинг? Ні, лише четвертий. Мессі перебрався до США та виступає зараз у складі команди Девіда Бекхема, «Інтер Маямі». Аргентинець буквально «пройшов» футбол, вигравши усі можливі трофеї упродовж кар’єри, тому тепер може насолоджуватися грою. Грошей теж вистачає.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Мессі отримує найбільшу зарплатню в МЛС. Ба більше, футболіст тривалий час має спонсорський контракт з Adidas, а після переїзду за океан ще й з Apple TV. Останні транслюють матчі американського чемпіонату. Як наслідок, Мессі фактично отримує зарплатню не лише від команди, а й від ліги. Унікальна історія співпраці принесла йому у 2024 році 135 мільйонів доларів.

3. Тайсон Ф’юрі, бокс

«Жадібне пузо», цитуючи Усика, відкриває трійку найбагатших спортсменів світу. Історія така ж, як в українця. Той самий бій проти Сашка приніс Тайсону 147 мільйонів євро. Запитаєте, чому британець програв і заробив більше грошей?

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season Тайсон Ф'юрі після бою

Річ у тому, що Тайсон – британець, який потенційно здатен привести на бій платоспроможне населення. Окрім того, Ф’юрі буквально привертає до події більше уваги, завдяки своєму треш-току й провокаціям. Тому й грошей отримав більше. На пенсію має вистачити.

2. Стефан Каррі, баскетбол

Гравець «Голден Стейт Ворріорз» – зірка НБА, лідер своєї команди та один з батьків успіху збірної США на Олімпіаді у Парижі. Стеф – найкращий виконавець триочкових кидків в історії баскетболу. Заробляє відповідно, хоч на початку кар’єри бренди не вірили в успішність проєкту на ім'я Стефан Каррі.

Фото: EPA/UPG Стефан Каррі

Після двох непоганих сезонів в НБА американець отримав серйозну травму гомілкостопу, тому вилетів з гри. Ні клуб, ні партнери Каррі по бізнесу не вірили в те, що він зможе досягнути успіху. Найбільше помилилися в Nike. На перемовинах про продовження контракту адміністраторка компанії називала Каррі Стівеном… Як наслідок, він вирішив відмовитися від співпраці та підписав контракт з Under Armour.

Поступово баскетболіст став головним обличчям бренду, яке «годує» його й досі. Цікаво, що у співпраці з компанією Стефан запустив власну лінійку одягу – Curry Brand. Додайте до цього зарплату в «Голден Стейт» та отримаєте 153,8 мільйона євро на рік.

1.Кріштіану Роналду, футбол

Очікувано, на першому місці знаходиться португальський футболіст. Говорити про його регалії у футболі – це справа марна. І так зрозуміло, що Кріштіану провів фантастичну кар’єру, вписавши своє ім’я в історію цієї гри назавжди. Інша справа – бізнес, якого він не цурався ніколи. Роналду постійно працював над власним іміджем, зовнішністю та фігурою, тому у підсумку зміг створити ідеальний особистий бренд.

Фото: EPA/UPG Футболіст Кріштіану Роналду

Кріштіану має найбільше підписників в Інстаграмі у світі (651 мільйон), нещодавно завів сторінку на Ютуб (74 мільйони), тому за рекламну співпрацю з ним доведеться заплатити шалені гроші. До прикладу, один рекламний пост Кріштіану в Інстаграмі коштує 3 мільйони євро… Додайте до цього прибуток з лінійки білизни й парфумів… А ще він у футбол грає… До речі, саме португалець відкрив скриньку Пандори з переходами гравців до ліги Саудівської Аравії. Португалець підписав контракт з місцевим «Аль-Насром», після чого інтерес до ліги зріс на очах. За ним вже потягнулися Бензема, Неймар й інші.

Фото: EPA/UPG Роналду під час тренування

Кріштіану випереджає найближчого переслідувача у нашому рейтингу на понад 100 мільйонів доларів, заробивши у 2024 році шалені 260 мільйонів доларів.