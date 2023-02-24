Чоловіча збірна України з баскетболу у рамках відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2023 зустрічалася у Ліворно із командою Італії.

Для виходу на Євробаскет підопічним Айнарса Багатскіса потрібно було виграти два заключні матчі у групі та сподіватися на хоча б по одній осічки обох конкурентів - Грузії та Ісландії.

Однак, пазл розсипався вже після першого поєдинку українців. Італійці, які вже забезпечили собі місце у фінальному турнірі, гнані 8-тисячною спортивною ареною здобули перемогу - 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18).

Заключна гра проти Нідерландів стане для України формальністю та дозволить максимум піднятися на четверте місце у групі.