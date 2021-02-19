Головна — Спорт — 19 лютого 2021, 09:46 "Маккабі" – "Шахтар" 0:2, як це було, фото-відеоогляд матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Перемога на класі. Facebook Twitter Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG 31 хвилина, Алан Патрік - 0:1 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG 90+3 хвилина, Тете - 0:2 Фото: EPA/UPG Огляд матчу "Маккабі" - "Шахтар". Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram Темы: ФК Шахтар, Тете, Ліга Європи, ФК "Маккабі" Тель-Авів, Алан Патрік Facebook Twitter