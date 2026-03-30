Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Суспільство / Війна

8-й корпус ДШВ перетворив знищення ворога на цифровий сервіс Target Hub

8-й корпус ДШВ перетворив знищення ворога на цифровий сервіс Target Hub

Фото: 8-ий корпус ДШВ

8-й корпус Десантно-штурмових військ першим у Збройних Силах України запровадив цифровий сервіс Target Hub, який дозволяє миттєво вражати ворожі цілі.

Про це повідомили у 8 корпусі ДШВ у Фейсбук.

Раніше процес виглядав так: розвідники фіксували ціль, але її знищення вимагало погоджень і передачі розпоряджень по ланцюжку командування. Іноді на це йшло до трьох діб, за які ціль могла просто зникнути.

"Як є тепер: принцип простий як онлайн служба таксі: бачимо "клієнта" – призначаємо найближчу доступну "машину" – отримуємо поїздку ворога на той світ. Все за хвилини", – ідеться у повідомленні.

Угруповання військ "Курськ" під управлінням 8 корпусу першими інтегрували Target Hub у систему ситуативної обізнаності Delta. Оператор одразу бачить ціль, визначає, який підрозділ і чим може її уразити, і миттєво передає команду на знищення – без паперової тяганини та телефонних узгоджень.

Модуль швидко створює та класифікує цілі, призначає виконавців для ліквідації, розставляє пріоритети для ураження, уникає дублювання атак різних підрозділів на одну ціль, економлячи боєприпаси та час, спрощує координацію вогню всередині підрозділів і між бригадамиі знижує ризик втрати даних або людської помилки завдяки єдиній цифровій екосистемі.

Систему два місяці вдосконалювали у реальних бойових умовах на Північно-Слобожанському напрямку разом із розробниками з Центру інновацій і розвитку оборонних технологій Міністерства оборони (ЦІРОТ). Бійці давали зауваження, щоб зробити інтерфейс максимально зручним і ефективним.

Наразі Target Hub працює на оперативному рівні в Центрі об’єднаної вогневої підтримки та підпорядкованих підрозділах угруповання "Курськ" і розгортається по всій зоні відповідальності.

"Досвідом 8 корпусу вже зацікавилися інші угруповання ЗСУ і ми готові стати базою для масштабування цієї технології на всі Сили Оборони України. У окупантів більше немає умовних 3 діб, поки ми погоджуємо папери. У них є лише кілька хвилин, щоб помолитися", – ідеться у повідомленні.

Читайте також
