На Херсонщині через атаки РФ постраждали четверо цивільних

Російська армія продовжує атакувати Херсонську область з різних видів озброєння. Унаслідок атак упродовж 25 березня постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 25 березня армія РФ для обстрілів населених пунктів Херсонщини застосовувала артилерію та дрони різного типу.

Через артилерійські обстріли, які тривали вранці, у Херсоні поранено двох жінок, у Білозерці – чоловіка та жінку.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарняного закладу та школи.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.