Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Суспільство / Війна

На Херсонщині через атаки РФ постраждали четверо цивільних

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарняного закладу та школи. 

На Херсонщині через атаки РФ постраждали четверо цивільних
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія продовжує атакувати Херсонську область з різних видів озброєння. Унаслідок атак упродовж 25 березня постраждали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 25 березня армія РФ для обстрілів населених пунктів Херсонщини застосовувала артилерію та дрони різного типу. 

Унаслідок російської агресії постраждало четверо людей.

Через артилерійські обстріли, які тривали вранці, у Херсоні поранено двох жінок, у Білозерці – чоловіка та жінку. 

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарняного закладу та школи. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

