Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені (оновлено)

Пошкоджені СТО та підприємство.

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені (оновлено)
Рятувальник на місці обстрілу у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 1 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Наразі відомо про трьох загиблих. Кількість поранених збільшилася до 15. Шестеро поранених у важкому стані.

Про це повідомили у ОВА

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці: лікарі, рятувальники, поліція поряд із людьми. Надають всю необхідну допомогу", – розповів в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко. 

Наслідки ракетного удару у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ракетного удару у Дніпрі

За його словами, відомо, що пошкоджені СТО та підприємство.

Оновлення. У ОВА повідомили пізніше, що кількість постраждалих станом на 12:20 становить 15 людей. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані.

﻿
