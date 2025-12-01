Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені (оновлено)

Рятувальник на місці обстрілу у Дніпрі

Сьогодні, 1 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Наразі відомо про трьох загиблих. Кількість поранених збільшилася до 15. Шестеро поранених у важкому стані.

Про це повідомили у ОВА.

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці: лікарі, рятувальники, поліція поряд із людьми. Надають всю необхідну допомогу", – розповів в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.



Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки ракетного удару у Дніпрі

За його словами, відомо, що пошкоджені СТО та підприємство.

Оновлення. У ОВА повідомили пізніше, що кількість постраждалих станом на 12:20 становить 15 людей. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані.