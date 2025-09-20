Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні в Сумах

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні в Сумах

Унаслідок удару виникли проблеми із електропостачанням.

Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні в Сумах
Фото: Сумська міська рада

Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні Ковпаківського району міста Суми.

Про це написав в.о. міського голови Артем Кобзар. 

"Вибухи, які ви чули у місті, — це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі. Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило", — ідеться у повідомленні.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додає, що унаслідок обстрілу пошкоджені лінії електропередач, тому частина мешканців Ковпаківського району – без електропостачання.

У зв'язку з відсутністю електроенергії на проспекті Перемоги в Сумах рух тролейбусів без автономного ходу призупинено, повідомили в КП "Електроавтотранс". 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies