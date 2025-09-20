Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні в Сумах

Армія РФ завдала артилерійського удару по промисловій зоні Ковпаківського району міста Суми.

Про це написав в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Вибухи, які ви чули у місті, — це удари РСЗВ по промисловій зоні у Ковпаківському районі. Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило", — ідеться у повідомленні.

Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додає, що унаслідок обстрілу пошкоджені лінії електропередач, тому частина мешканців Ковпаківського району – без електропостачання.

У зв'язку з відсутністю електроенергії на проспекті Перемоги в Сумах рух тролейбусів без автономного ходу призупинено, повідомили в КП "Електроавтотранс".