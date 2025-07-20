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У Сумській громаді через російський обстріл виникли проблеми зі світлом (оновлено)

Частина будинків залишилася без електропостачання.

У Сумській громаді через російський обстріл виникли проблеми зі світлом (оновлено)
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти вдарили по СУмській громаді, унаслідок обстрілу частина будинків залишилася без електропостачання.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько години тому російський ударний БпЛА атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Зарічному районі обласного центру", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок атаки РФ пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання.

Попередньо, обійшлося без поранених, але до медиків звернулися батьки 7-річного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху та має скарги на самопочуття.

Оновлення. До медиків за допомогою також звернулася 34-річна жінка, яка також була поряд з місцем влучання БпЛА у Сумах. Це мати 7-річного хлопчика. В обох гостра реакція на стрес.

Триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки. 
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