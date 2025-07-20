У Сумській громаді через російський обстріл виникли проблеми зі світлом (оновлено)

Російські окупанти вдарили по СУмській громаді, унаслідок обстрілу частина будинків залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько години тому російський ударний БпЛА атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Зарічному районі обласного центру", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки РФ пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання.

Попередньо, обійшлося без поранених, але до медиків звернулися батьки 7-річного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху та має скарги на самопочуття.

Оновлення. До медиків за допомогою також звернулася 34-річна жінка, яка також була поряд з місцем влучання БпЛА у Сумах. Це мати 7-річного хлопчика. В обох гостра реакція на стрес.

Триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки.