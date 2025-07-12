РФ завдала авіаудару по Сумській громаді, двоє людей загинули

Російські окупанти вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату", — каже Григоров.

Руйнувань та пошкоджень зазнали будинки. Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.