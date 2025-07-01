Росія вдарила по Кам'янському району

Вранці вівторка армія Росії атакувала ракетою Кам’янський район Дніпропетровської області. На місці влучання спалахнула пожежа.

Наслідки уточнюють. Про удар повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

“Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога”, – написав він близько 9:40.

О 9:32 Повітряні сили попередили про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу, ще за чверть години до цього – про швидкісну ціль в Дніпропетровській області курсом на Кропивницький.