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Росія вдарила по Кам'янському району

Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі. 

Вранці вівторка армія Росії атакувала ракетою Кам’янський район Дніпропетровської області. На місці влучання спалахнула пожежа.

Наслідки уточнюють. Про удар повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

“Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога”, – написав він близько 9:40. 

О 9:32 Повітряні сили попередили про рух ворожої швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу, ще за чверть години до цього – про швидкісну ціль в Дніпропетровській області курсом на Кропивницький.

  • Дніпропетровська область зазнає ворожих ударів щоденно. Учора ворог атакував ТЦК в Кривому Розі.
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