Унаслідок дронової атаки ворога поранені троє мешканців Кривого Рогу

Унаслідок російської дронової атаки на Кривий Ріг поранені троє людей. Один із них у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", – написав він у телеграмі.

Поранені три людини. Чоловік 52 років у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

Інформацію щодо наслідків уточнюють.