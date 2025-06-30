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Унаслідок дронової атаки ворога поранені троє мешканців Кривого Рогу

Сили оборони знищили два безпілотники ворога. 

Унаслідок дронової атаки ворога поранені троє мешканців Кривого Рогу
Сергій Лисак
Фото: скриншот відео

Унаслідок російської дронової атаки на Кривий Ріг поранені троє людей. Один із них у важкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них. Про це повідомляють у ПвК. Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа", – написав він у телеграмі. 

Поранені три людини. Чоловік 52 років у важкому стані. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний. 

Інформацію щодо наслідків уточнюють.
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