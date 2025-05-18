У Ватикані розпочинається церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV

Сьогодні, 18 травня у Ватикані відбудеться церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.
Про це повідомляє Суспільне.
На вході до площі Святого Петра у Ватикані вірян оглядає та перевіряє поліція.
"Всього 5 тисяч правоохоронців стежать за безпекою сьогодні, це така сама кількість, як під час похорону Папи Франциска", — сказав напередодні префект Риму.
Також до охорони правопорядку залучені снайпери, водолази, а також залучені Повітряні сили та працюють антидронові системи.
Загалом Ватикан очікує, що на площі Святого Петра під час інтронізаційної меси новообраного понтифіка збереться 250 тисяч людей.
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