Сили ППО знищили 33 "шахеди", ще 37 — локаційно втрачено

У ніч на 15 лютого РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото: повітряні сили

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.