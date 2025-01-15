Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини

Сьогодні, 15 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 117 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, мінометів та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджено гараж та легковий автомобіль.

Білопільську, Великописарівську та Краснопільську громади росіяни атакували мінометами та дронами.

Також мінометами армія РФ обстріляла Новослобідську та Глухівську громади.

По Глухівській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Хотінській громадам загарбники били дронами.