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Ворог атакував Кривий Ріг, поранені 17 людей (оновлено)

Частково зруйнована адмінбудівля, а також пошкоджені дві житлові двоповерхівки.

Ворог атакував Кривий Ріг, поранені 17 людей (оновлено)
Фото: Еспресо

Вранці 21 листопада ворог атакував Кривий Ріг, повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Кількість поранених зросла до 17. Огляд пошкоджених будівель триває, уточнили в ДСНС.

"У Кривому Розі, за уточненою інформацією, 17 постраждалих. Десятеро з них – у лікарні. 38-річна жінка – «важка». У неї різані рани голови", – повідомив голова ОВА. 

У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик.

За оновленими даними, серед потерпілих є підлітки. 

"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – сказав Лисак. 

Також відомо, що серед поранених –  32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. 

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