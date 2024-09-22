За добу армія РФ ззавдала 367 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби загарбники завдали 367 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

За його словами, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Запоріжжю, Наталівці, Оріхову, Новодарівці та Темирівці.

196 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Новоданилівку та Новоандріївку.

161 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, наголосив Федоров.