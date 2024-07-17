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Російська армія обстріляла Антонівку на Херсонщині

До лікарні звернулася жінка, яка постраждала від обстрілів.

Російська армія обстріляла Антонівку на Херсонщині
Фото: Google Maps

Російські загарбники обстріляли Антонівку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала 45-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулася жителька Антонівки, котра напередодні постраждала внаслідок російського обстрілу", — ідеться у повідомленні.

У 45-річної жінки діагностували контузію та вибухову травму. Їй надають необхідну допомогу.

Минулої доби в Херсонській області внаслідок обстрілів семеро людей дістали поранення, є руйнування багатоповерхівок і приватних будинків.

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