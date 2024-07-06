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Зеленський: за тиждень РФ понад 600 КАБів і 60 "шахедів" та майже 40 ракет різних типів

Також за тиждень, за словами глави держави, Україна зміцнила свій повітряний щит.

Зеленський: за тиждень РФ понад 600 КАБів і 60 "шахедів" та майже 40 ракет різних типів
Ворожі "шахеди"
Фото: скрин відео

За цей тиждень Росія вдарила по Україні понад 700 різними повітряними цілями - КАБами, "шахедами" і ракетами.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 «шахедів» і майже 40 ракет різних типів", - зазначив глава држави.

Зеленський зазначив, що також за цей тиждень вдалося ще більше зміцнити повітряний щит. "Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські «петріоти» ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", - наголосив Президент.

Зеленський додав, що наступного тижня продовжать роботу з партнерами і готують рішення, щоб "захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор".

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