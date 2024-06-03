Вночі окупанти завдали масованих ракетних ударів по громаді Харківщині, є загиблий

Російська армія в ніч на 3 червня завдала масованих ударів, щонайменше п'ять, по Зміїївській громаді Харківщини. Загинув цивільний чоловік. Ще двоє осіб поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді - щонайменше пʼять", – написав він у телеграмі.

У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються.

Поранення отримали двоє цивільних – чоловік та жінка. Пошкодженні будинки бази відпочинку.