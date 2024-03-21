В Україні масштабна повітряна тривога через стратегічну авіацію (оновлюється)

Через активність 11 ворожих літаків Ту-95 в Україні оголошено повітряну тривогу у східних, центральних, південних та північних областях.
Повітряні Сили на своїй сторінці у Telegram повідомили про те, що борти здійснили пускові маневри.
Оновлення 3:45 : тривога поширилася на всю територію України.
Оновлення 4:11 : Повітряні Сили повідомили про ракети у Чернігівській області.
Оновлення 4:20 : ракети у північній частині Київщини курсом на Житомирщину.
Оновлення 4:40 : ракети тримають курс на західні області.