При цьому залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року.

Від сьогодні, 11 липня, в Україні заборонена реклама електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них зі смаковими добавками.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“Набувають чинності зміни до законодавства (норми Закону №1978), які забороняють рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зміни передбачають заборону продажу:

тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну.

сигарет та тютюну для самокруток (зокрема, фільтр, папір, капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки).

рідин з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну).

Зазначається, що заборона виробництва та продажу тютюнових виробів, е-сигарет та рідин до них з добавками набуває чинності з 11 липня. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року. Законом передбачено штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного порушення – 10 200 грн.

Також під заборону підпадає реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Заборона включає рекламу як у точках продажу, так і в мережі «Інтернет».

Також передбачена заборона реклами такої продукції на телебаченні чи як спонсорства на публічних заходах.

МОЗ також підтримує ініціативу парламенту щодо розширення переліку тютюнових виробів, в яких заборонено використовувати смако-ароматичні добавки у відповідності до законодавства Європейського Союзу.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада запровадила електронну марку акцизного податку. Електронна марка з 1 січня 2026 року надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет в єдиній електронній системі.