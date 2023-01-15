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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 14, серед них 15-річна дівчина (оновлено)

Відомо про 64 постраждалих.

Фото: Олег Захаров

Внаслідок ракетного удару по Дніпру кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей. При цьому наразі відомо про 5 загиблих.

Про це повідомив замголови Офісу президента Кирило Тимошенко

“Російська ракета влучила в будинок, в якому 16 під‘їздів, та проживало близько 1700 мешканців. Кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей. В зруйнованому під‘їзді 72 квартири. За інформацією з прописок це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри на які орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали”, повідомив Тимошенко.

За його даними, весь будинок без електрика, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом-теплом більше 1000 людей. Одразу розгорнули додаткові Пункти Незламності поруч.

Оновлення 04:30. Станом на 02:50 15 січня кількість загиблих зросла до 14 осіб, повідомили у Дніпропетровській ОВА. З-під завалів врятували 38 людей.

Оновлення 23:05. Кількість загиблих зросла до 12 осіб, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Оновлення 22:44. Кількість загиблих зросла до 10 осіб, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Кількість постраждалих наразі не змінилася, їх є 64. 

Як інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, врятовано 37 осіб, з них 6 дітей.

Служби працюють і точно будуть працювати всю ніч.

Люди пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали.

Оновлення 22:01. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, кількість загиблих зросла до 9-ти, серед них 15-річна дівчина.

Відомо про 64 поранених, 59 шпиталізовані, решта лікуються вдома.

У свою чергу, в ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки по житловому будинку в Дніпрі. 

Станом на 20:00 врятовано 34 людини (з них 6 дітей). 

Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

На місці події працюють психологи ДСНС (надано допомогу 25 особам) та облаштовано 2 пункти обігріву. 

Залучено 4 кінологічні розрахунки МЦШР м. Ромни. Організовано освітлення місця робіт та проводяться роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено понад 340 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС - понад 120 осіб та 26 од. техніки.

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВA

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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