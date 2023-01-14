У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
ГоловнаСуспільствоВійна

Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей

При цьому наразі відомо про 5 загиблих.

Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Дніпру кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей. При цьому наразі відомо про 5 загиблих.

Про це повідомив замголови Офісу президента Кирило Тимошенко

“Російська ракета влучила в будинок, в якому 16 під‘їздів, та проживало близько 1700 мешканців. Кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей. В зруйнованому під‘їзді 72 квартири. За інформацією з прописок це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри на які орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали”, повідомив Тимошенко.

За його даними, весь будинок без електрика, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом-теплом більше 1000 людей. Одразу розгорнули додаткові Пункти Незламності поруч.

Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч.

Люди пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали.

У свою чергу, в ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки по житловому будинку в Дніпрі. 

Станом на 20:00 врятовано 34 людини (з них 6 дітей). 

Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

На місці події працюють психологи ДСНС (надано допомогу 25 особам) та облаштовано 2 пункти обігріву. 

Залучено 4 кінологічні розрахунки МЦШР м. Ромни. Організовано освітлення місця робіт та проводяться роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено понад 340 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС - понад 120 осіб та 26 од. техніки.

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також