На Луганщині через масштабні пожежі 11 населених пунктів опинилися у вогняному кільці

У результаті масштабних пожеж на Луганщині загинули чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані.

Про це повідомила Луганська облдержадміністрація.

За минулу добу площа пожежі за добу збільшилася на 10 тис. га, у вогняному кільці перебувають 11 селищ.

"Ситуація дуже складна - пожежа набула подальшого розповсюдження майже на 10 тис. гектарів на добу. У вогняному колі опинилися 11 селищ, зокрема, в безпосередній близькості від Сєвєродонецька ... Чотири людини загинули, один із них - лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків і громадських будівель", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, триває гасіння - 64-х. Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району.

Роботу пожежних ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду з поривами, нестійких напрямків.

Всього до гасіння пожеж залучено 1229 людей особового складу і 204 одиниці техніки. Причини загорянь встановить слідство.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду. До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

3 вересня стало відомо, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

4 вересня на Луганщині виник новий осередок займання. 6 вересня надійшла інформація, що двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвалися на мінному полі противника. 7 вересня рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганщини

Командування ООС вважає, що причиною пожеж є навмисний підпал.