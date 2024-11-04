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Підозрюваний у корупції ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"

За словами Щиголя, його робота стосується безпілотників. 

Підозрюваний у корупції ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Юрій Щиголь
Фото: скріншот

Підозрюваний в заволодінні 62 млн гривень ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь зараз працює в Головному управлінні розвідки Міноборони.

В інтерв'ю для програми LB live "Дорослий погляд" він сказав, що, оскільки є військовослужбовцем, то під час воєнного стану не може звільнитися зі служби. Щиголь вважає, що його "вміння і навики" не є зайвими для ГУР під час війни.

"Я маю якісь певні фахові знання, незважаючи на підозри і журналістські розслідування", – сказав він.

Щиголь пояснив, що служить в ГУР, але "допомагає" і "консультує" інші складові Сил оборони щодо дронів і засобів зв'язку. Однак основна частина роботи пов'язана саме з безпілотниками.

"Абсолютно рядова посада. Не передбачає якихось статусів. Займаюсь міжнародними політиками, допомагаю в безпілотних системах – це і є той департамент, яким я опікуюсь – відомий всім дев'ятий департамент, який допомагає знищувати наших загарбників", – сказав Щиголь.

  • Юрій Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 по 2023 рік. В листопаді минулого року його звільнили в день оголошення підозри в участі у схемі заволодіння 62 млн гривень. Наразі НАБУ завершило досудове розслідування, сторони ознайомлюються із матеріалами, після чого справу розгляне суд. 
  • Нещодавно журналісти hromadske опублікували розслідування про закупівлі дронів Autel департаментом Держспецзв'язку за вдвічі дорожчими цінами. Щиголь каже, що перевірити ціну "не було можливості". 
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