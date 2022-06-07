Паспорт із тризубом. Кому і чому Порошенко та Зеленський давали українське громадянство

Новина про нібито отримання російським журналістом Олександром Невзоровим українського громадянства здійняла хвилю обговорення не лише в медійних колах. Нібито – тому що, всупереч заяві радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заперечив наявність у Невзорова українського паспорта.

Утім, схоже, набуття колишнім одіозним пропагандистом, а нині антипутінцем українського громадянства – лише питання часу, адже, на думку Володимира Зеленського, "залучення громадян Росії, які підтримують Україну і виступають проти політики російської влади, піде на користь у боротьбі проти країни-агресорки".

"Кейс Невзорова" спонукав пригадати, кому і за які заслуги впродовж останніх восьми років глави держави давали українське громадянство. Перелік не вичерпний, однак, на нашу думку, доволі показовий.

Урядовці й силовики

У грудні 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко надав громадянство Наталії Яресько, Олександру Квіташвілі і Айварасу Абрамавичусу.

Ці троє погодилися, за словами прессекретаря президента Святослава Цеголка, стати громадянами України, щоб "поділитися своїм досвідом реформування на високих посадах державної влади".

Американка Яресько була кандидаткою на пост міністра фінансів, литовець Абрамавичус – на посаду голови Міністерства економіки. Олександра Квіташвілі, колишнього міністра охорони здоров'я і соціального захисту Грузії, збиралися призначити очільником МОЗ, а заступницю голови МВС Грузії Еку Згуладзе – заступницею міністра внутрішніх справ.

У червні 2015 року Порошенко надав українське громадянство ексзаступнику голови МВС Грузії Гіоргі Лорткіпанідзе.

Раніше тодішній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі повідомляв, що Лорткіпанідзе очолить обласну міліцію.

У листопаді 2015-го зміцнення вітчизняних внутрішніх органів грузинськими кадрами продовжилося: український паспорт отримав ексочільник патрульної поліції Грузії Георге Грігалашвілі – задля призначення його начальником департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

У серпні 2015 року Петро Порошенко вручив паспорти громадян України російській громадській діячці Марії Гайдар і російському журналісту, колишньому головному редакторові Forbes-Україна Володимирові Федоріну.

Марію Гайдар, доньку російського економіста і політика Єгора Гайдара, призначили радником губернатора Одещини Михайла Саакашвілі.

"Ваша незаангажована позиція, думки й інформація з України як альтернатива кремлівської пропаганди дуже важливі для мільйонів росіян", – зазначив Порошенко під час вручення паспортів.

До слова, сам Михайло Саакашвілі отримав український паспорт у травні 2015 року, однак у 2017-му його через нібито неправдиві дані в анкеті позбавили українського громадянства.

Громадянство України Саакашвілі повернув Володимир Зеленський.

АТОвці

У березні 2015-го українське громадянство отримав колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов, який захищав Донецький аеропорт.

Нагадаємо, влітку 2014 року старший лейтенант Прикордонних військ Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов перейшов на бік України і звинуватив президента РФ Володимира Путіна в розпалюванні війни. У лютому СБУ запобігла операції з ліквідації Богданова, якого мав убити завербований ФСБ член терористичної організації "Оплот".

Тривалою виявилася епопея із набуття українського громадянства парамедиком Першого добровольчого мобільного шпиталю, росіянкою Ольгою Сімоновою. Майже річна боротьба побратимів і друзів Сімонової завершилася перемогою в березні 2017 року, хоча сама Ольга дізналася про це набагато пізніше.

Із обранням президентом України Володимира Зеленського практика залучення іноземних фахівців до управління державою практично припинилася: «слуги народу» заходилися вправлятися власними силами. Водночас паспорти іноземцям, які захищали територіальну цілісність України на Донбасі, Зеленський роздавав щедріше за попередника.

У червні 2019 року Володимир Зеленський надав українське громадянство 14 захисникам України: Дмитрові Бєлогорцеву, Давиду Гачечіладзе, Абдулі Джалілу, Тачі Джафарову, Рудольфу Єгоренку, Тенгізу Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерію Колоту, Мерабу Концелідзе, Мамуці Музашвілі, Юрію Савілову, Левані Хуцішвілі, Арсланбеку Карімову і Юлії Толопі.

Нагадаємо, громадянці РФ Юлії Толопі до того Державна міграційна служба тричі відмовляла в наданні громадянства, аргументуючи відмову відсутністю в Юлії довідки про несудимість з РФ. Вирішити проблему не допомогли ані депутатські запити, ані подання на ім'я президента від міністра.

У липні 2019-го Володимир Зеленський надав громадянство України сімом учасникам бойових дій на сході України: білорусам Сергію Алєксієвичу та Денису Прохорову, росіянам Микиті Макеєву, Андрію Ковніренку і Сергію Гноєвому, грузину Нугзару Канделакі і молдованину Станіславу Гібадуліну.

У серпні українські паспорти отримали 11 осіб, в тому числі Тімерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тімерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

Журналісти

У квітні 2015-го Петро Порошенко вручив паспорт громадянки України журналістці Катерині Сергацковій, яка народилася в Росії, але вже багато років живе в Україні.

"Ви це заслужили своєю мужньою позицією і в Криму, і коли їздили в Донецьк і боролися за правду. Ви маєте заслуги перед Україною, тому Україна Вас дуже потребує", – сказав він.

Порошенко також повідомив, що має намір ініціювати законодавчі зміни для спрощення процедури прийняття громадянства і надання політичного притулку громадянам, яких переслідують на батьківщині, зокрема росіянам.

Нагадаємо, указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які на батьківщині зазнали переслідувань за політичні переконання, в серпні 2019 року підписав президент Володимир Зеленський.

У липні 2016-го громадянином України став журналіст Матвій Ганапольський.

З березня 2014 року Ганапольський працював на "Радио Вести", згодом – на телеканалі NewsOne, "Радіо Ера", зараз працює на телеканалі Прямий.

У грудні 2019 року Зеленський надав українське громадянство ведучому телеканалу "Україна" Олексію Суханову.

Суханов переїхав в Україну з Росії в 2012 році, ставши ведучим програми "Говорить Україна".

Футболісти і хокеїст

У вересні 2019 року президент Порошенко підписав указ про надання українського громадянства бразильському півзахисникові "Шахтаря" Марлосу. Завдяки цьому Марлос, який виступав у чемпіонаті України з 2012 року, зміг грати за збірну України.

Нападник "Шахтаря" Джуніор отримав українське громадянство ще в березні 2019 року.

А Володимир Зеленський надав громадянство України росіянину, гравцеві донецького хокейного клубу "Донбас" Олександру Костикову.

Надання Костикову, який до 2017 року грав у молодіжній лізі Росії, громадянства пояснювалося "державним інтересом України".

Інші

У 2015 році Петро Порошенко надав українське громадянство лауреату кількох кінопремій, активному учаснику Євромайдану, військовому кореспонденту Крістіану Жерегі.

А також – волонтерам, засновникам проєкту "Захист патріотів", канадцям українського походження Уляні і Марку Супрунам.Тобто майбутній очільниці МОЗу і реформаторці української медицини Уляні Супрун.

У 2016 році громадянство України отримав російський бізнесмен, зокрема на той час співвласник дев'яти українських обленерго Костянтин Григоришин, який народився у Запоріжжі, але значну частину життя прожив у Москві. Суспільство відреагувало на це вкрай негативно.

Не менш резонансним виявилося надання громадянства колишньому депутатові Держдуми РФ Денису Вороненкову, який дав свідчення у справі про державну зраду Віктора Януковича. Будучи депутатом Держдуми, Вороненков голосував за анексію Криму і введення в Україну російських військ.

Отримавши український паспорт, Вороненков назвав Україну "другою рідною країною" і натякнув, що сподівається обійняти тут якусь посаду.

Громадськість новина обурила: чому російському депутату можна стати українцем "за день", а іноземні добровольці, які воюють за Україну, змушені чекати роками?

Утім, амбітним планам Вороненкова не судилося втілитися в життя: його застрелив кілер 23 березня 2017 року в центрі Києва біля п'ятизіркового готелю Premier Palace. 2 грудня 2021 року суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова, одного з підозрюваних засудили на 12 років, другого – виправдали.

У останній робочий день своєї президентської каденції Петро Порошенко надав громадянство України також двоюрідній сестрі політв'язня Олега Сенцова Наталії Каплан і ще одному колишньому депутату російської Держдуми Іллі Пономарьову.

У 2014 році Пономарьов єдиний проголосував проти окупації Криму. У жовтні 2015-го Держдума РФ дала Генеральній прокуратурі дозвіл на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті $750 тис. з коштів інноваційного фонду "Сколково". Через рік Пономарьова в РФ позбавили депутатського мандата "за невиконання посадових обов'язків".

Чекаємо наступного.