Від березня у львівських поліклініках запроваджують нові стандарти надання безоплатної медичної допомоги. Якщо пацієнт звертається по амбулаторну консультацію, її мають забезпечити протягом 24 годин. Якщо ж у сімейного лікаря немає вільного часу, прийом зобов’язаний провести черговий лікар.

Про зміни у соцмережах повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, консультація вузького спеціаліста залишатиметься безоплатною за наявності електронного скерування від сімейного або чергового лікаря — це обов’язкова умова. Лабораторні обстеження також повинні проводити не пізніше ніж за 24 години з моменту призначення.

Крім того, поліклініки працюватимуть і у вихідні: у будні — з 08:00 до 20:00, у суботу — з 09:00 до 15:00, у неділю — з 09:00 до 14:00.

У місті також запускають окрему медичну лінію за номером 1580. Якщо пацієнтам відмовляють у прийомі або затягують із наданням допомоги, вони можуть повідомити про це, і міська влада обіцяє реагувати.

Паралельно готують програму фінансової підтримки лікарів та медичних працівників із великим навантаженням. У міськраді кажуть, що вимагати швидкості від системи можна лише тоді, коли вона має достатній ресурс.

«Медицина має бути не формально безоплатною, а реально доступною. Людина має знати, якщо вона звернулася — її приймуть», — зазначив міський голова.