ЗМІ: правоохоронці проводять обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.
Йдеться про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.
Кудрицький був головою правління "Укренерго" з 2020 по 2024 рік.
- Минулого року видання Politico писало, що через звільнення Кудрицького у ЄС занепокоєні політичним втручанням у енергетику. Міжнародні союзники вважають, що вигідні контракти в Україні роздають залежно від вподобань влади.
- Сам Кудрицький у вересні минулого року заявляв, що можлива мета його звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики. Колишній очільник “Укренерго” зазначив, що ще з кінця 2021 року почалися спроби зміни менеджменту компанії з боку Міністерства енергетики.