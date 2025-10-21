З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ЗМІ: правоохоронці проводять обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького

Слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.

ЗМІ: правоохоронці проводять обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах. 

Слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.

Йдеться про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Кудрицький був головою правління "Укренерго" з 2020 по 2024 рік.

  • Минулого року видання Politico писало, що через звільнення Кудрицького у ЄС занепокоєні політичним втручанням у енергетику. Міжнародні союзники вважають, що вигідні контракти в Україні роздають залежно від вподобань влади.
  • Сам Кудрицький у вересні минулого року заявляв, що можлива мета його звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики. Колишній очільник “Укренерго” зазначив, що ще з кінця 2021 року почалися спроби зміни менеджменту компанії з боку Міністерства енергетики.
