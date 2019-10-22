Комітет Бундестагу може приїздити в Київ задля ухвалення рішення щодо Голодомору

Те, що впливовий Петиційний комітет Бундестагу, статус якого, до речі, закріплений в Основному законі (конституції) Німеччини, 21 жовтня розпочав офіційні слухання щодо визнання Голодомору - це вже саме по собі є великою дипломатичною перемогою України.

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Для мене і моїх колег із посольства було особливою честю бути запрошеними Головою Комітету Маріоном Вендтом (ХДС) на це без перебільшення вікопомне засідання. Адже вперше в історії німецький парламент у такому публічному форматі дуже детально і предметно дискутує питання Голодомору, яке, на жаль, і досі залишається маловідомим для суспільства і громадськості цієї країни.

Одразу ж хотів би заспокоїти гарячі голови, яких збурила новина про те, що МЗС ФРН не підтримує ідею визнання Голодомору геноцидом. Це дійсно мало приємний факт, який викликає відверте нерозуміння і несприйняття, часом відверте обурення з боку українців, але ця позиція, озвучена держміністром М.Ротом (СДПН), зовсім не стала для нас несподіванкою. Йдеться нібито про неможливість застосування поняття «геноцид» щодо злочинів, які мали місце до укладення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 р.

На жаль, ця позиція є вельми формалістичною, багато хто схильний ототожнювати такий дивний підхід із подвійними стандартами. І йдеться навіть не стільки про Голокост, скільки про рішення самого ж Бундестагу від 2 червня 2016 р. про визнання масового вбивства вірмен 1915-16 рр. саме геноцидом. Відтак, попри усі розходження рішення щодо Голодомору буде ухвалювати не уряд, а саме німецький парламент. Тож ми закликаємо депутатів Бундестагу - як із фракцій коаліції, так і опозиції - максимально відповідально і виважено підійти до розгляду питання про визнання Голодомору. Цей розгляд, очевидно, триватиме не один тиждень і не один місяць.

Ми працюємо над тим, щоби вже ближчим часом члени Петиційного комітету відвідали Київ для того, щоб на власні очі переконатися у важливості теми Голодомору для нашого суспільства та ухвалити таке політичне рішення, яке відповідатиме їх совісті.

Як на мене, то незалежно від того, як саме воно звучатиме, ключовим є те, що у німецької громадськості та ЗМІ кардинально зміниться ставлення до самого Голодомору. І якщо нам вдасться домогтися, щоб ця тема накінець була включена до шкільних підручників з історії, то це вже буде величезним крок уперед на шляху відновлення історичної справедливості та вшануваня мільйонів безневинних жертв