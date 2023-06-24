“У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої батьківщини”.

У зв’язку з переворотом у РФ глава Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін закликав своїх прибічників до активних дій.

“Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю нашої батьківщини!” – сказав Нікітін.

Він зазначив, що кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст.

“Усі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної родини бійцями Росгвардії. Сам Путін, за моєю інформацією, вже евакуйовано на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах та представники російської “еліти”, – йдеться у зверненні.

Нікітін також повідомив, що фронт починає руйнуватися - деморалізовані та позбавлені управління солдати армії РФ просто залишають свої позиції. У районі Бахмута та на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Путін хоче знищити Пригожина і пообіцяти амністію "вагнерівцям". У ЗС РФ немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.