США і Британія не визнали Лукашенка президентом

У світі закликають до нових виборів у Білорусі.

Сполучені Штати та Велика Британія відмовилися визнавати легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин прокоментував "інавгурацію" Олександра Лукашенка, про яку постфактум повідомили білоруські державні ЗМІ.

"Той факт, що "інавгурація" Лукашенка була проведена таємно, є ще одним доказом того, що він втратив будь-яку легітимність в якості лідера. Він не є президентом Білорусі і повинен піти у відставку", - йдеться в заяві сенатського комітету.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

У коментарі Голосу Америки представники Держдепартаменту нагадали, що ще 10 серпня держсекретар Майк Помпео заявив, що США "глибоко стурбовані проведенням президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими... Оголошені владою результати були сфальсифіковані. Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі".

У Держдепартаменті закликали офіційний Мінськ до національного діалогу і надання громадянам Білорусі права вибирати своїх лідерів на вільних і справедливих виборах. У дипломатичному відомстві США також черговий раз закликали владу Білорусі звільнити незаконно затриманих громадян і припинити репресії проти мирних протестувальників.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що таємна інавгурація Лукашенка ще більше підірвала його репутацію.

"Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб у Твіттері.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

Раніше легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Польща, Литва і Німеччина.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало свою позицію. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пізно ввечері вчора заявив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.