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У 4-му турі АПЛ "Ліверпуль" пропустив 7 голів, а "Манчестер Юнайтед" - 6.

Божевільний тур.

Фото: EPA/UPG

Напередодні в Англійській Прем'єр-Лізі завершився 4-й тур, за підсумками якого визначився одноосібний лідер. Ним став клуб з Ліверпуля, але не з однойменною назвою, а його сусід - "Евертон".

"Іриски" вдома обіграли "Брайтон" (4:2) і зберігають 100%-й результат.

Відзначимо, що тур склався на рідкість результативним, а результати в такій же мірі непередбачуваними.

Зокрема, "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" поступився "Тоттенгему" - 1:6.

Але недовго фани чемпіона країни - "Ліверпуля" раділи ганьбі своїх головних історичних суперників.

Через пару годин осоромилися і самі підопічні Юргена Клоппа, програвши в Бірмінгемі "Астон Віллі" - 2:7.

Тим самим, "Ліверпуль" встановив клубний антирекорд в АПЛ і повторив свій найгірший результат у вищому англійському дивізіоні.

Нагадаємо, з аналогічним результатом мерсисайдці поступилися в квітні 1963 року "Тоттенгему".

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