Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін звинуватив країни Балтії і Польщу в “мілітаризації економіки”, натякаючи на “підготовку нападу на Росію”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Наришкін заявив про нібито “напружену ситуацію” на кордонах Росії та Білорусі.
“Ці заяви є частиною масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування європейського суспільства. Кремль намагається виставити оборонні заходи суверенних держав як “підготовку до агресії” з метою зменшити підтримку України та виправдати власну військову присутність і гібридні провокації”, – заявили у ЦПД.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що “найближчим часом Росія збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи”.
За його словами, таким чином Москва демонструє неготовність до зростаючих технологічних загроз у випадку їхньої відмови припинити війну.
“Наришкін переконав Путіна, що саме зараз є можливість “хитати” ЄС та НАТО погрозами, аби змусити їх зменшити підтримку України. Попри всі намагання Кремля, ця стратегія приречена на поразку”, – підсумував керівник ЦПД.