Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін звинуватив країни Балтії і Польщу в “мілітаризації економіки”, натякаючи на “підготовку нападу на Росію”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наришкін заявив про нібито “напружену ситуацію” на кордонах Росії та Білорусі.

“Ці заяви є частиною масштабної дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування європейського суспільства. Кремль намагається виставити оборонні заходи суверенних держав як “підготовку до агресії” з метою зменшити підтримку України та виправдати власну військову присутність і гібридні провокації”, – заявили у ЦПД.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що “найближчим часом Росія збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи”.

За його словами, таким чином Москва демонструє неготовність до зростаючих технологічних загроз у випадку їхньої відмови припинити війну.

“Наришкін переконав Путіна, що саме зараз є можливість “хитати” ЄС та НАТО погрозами, аби змусити їх зменшити підтримку України. Попри всі намагання Кремля, ця стратегія приречена на поразку”, – підсумував керівник ЦПД.