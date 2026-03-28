РФ обстріляла шість населених пунктів Харківщини

Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та адмінбудівлі.

Протягом минулої доби 6 населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів з боку російських окупантів. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосовував 7 крилатих авіаційних боєприпасів (КАБ), 4 безпілотники типу «Герань-2», 2 безпілотники типу «Молнія», 4 FPV-дрони, 5 БпЛА невстановленого типу.

У Богодухівському районі в с. Лютівка пошкоджені 2 приватні будинки, 4 складські приміщення, адмінбудівля, 2 господарчі споруди, пошкоджено енергомережі. У смт Золочів – 6 приватних будинків, пошкоджено електромережі.

У Балаклії пошкоджені 2 приватні будинки та господарча споруда пошкоджені.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 250 людей за добу. Загалом із початку роботи пункт зареєстрував 25 262 евакуйованих.