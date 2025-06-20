ДСНС: 13 постраждалих в Одесі, понад 600 людей евакуйовано

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила у Telegram подробиці щодо наслідків застосування росіянами ударних безпілотників в Одесі цієї ночі.

Зафіксовано понад 10 влучань в об'єкти цивільної інфраструктури. Повністю охоплено полум'ям 4-поверховий будинок, звідки було врятовано трьох людей. Ще шестеро мешканців евакуйовані. Під час рятувальної операції стався обвал конструкцій, через який постраждали троє співробітників ДСНС - їх ушпиталили, стан стабільний.

У 23-поверховому житловому будинку через пожежу евакуювали 600 осіб. Трьох людей, з яких двох дітей, врятували із заблокованої квартири.

Загоряння сталися ще у п'яти будинках. Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами частково зруйнованої споруди можуть бути люди. Загалом постраждали 13 осіб.